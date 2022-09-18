Son dakika haberi | Trafikte 'yol verme' kavgası kamerada - Son Dakika
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Son dakika haberi | Trafikte 'yol verme' kavgası kamerada

18.09.2022 12:43
Son dakika haberi | Trafikte 'yol verme' kavgası kamerada

Son dakika haberlerine göre tokat yol verme tartışması cep telefonuyla görüntülendi.

tokat yol verme tartışması cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, sürücülerden birinin diğerine reklam dubasıyla vurduğu görüldü.

Olay, merkez Yüreğir ilçesi Kozan Caddesi'nde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen iki aracın sürücüsü arasında, trafikte 'yol verme' meselesi yüzünden tartışma çıktı. Araçlarından inen sürücüler, birbirlerine saldırdı. Otomobil sürücüsünün yanındaki kişi de kavgaya dahil olarak diğer sürücüyü darbetti. Tekme- tokat kavganın yaşandığı anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde ikilinin, diğer sürücüye reklam dubasıyla vurduğu görüldü. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kavga son buldu.


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Kaynak: DHA

Adana Yüregir, Kozan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Trafikte 'yol verme' kavgası kamerada - Son Dakika

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