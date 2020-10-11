Son dakika haberi: Vize'de okullar dezenfekte edildi - Son Dakika

Vize ilçesinde okullar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte edildi.

Vize Belediyesi ekipleri, yüz yüze eğitim kapsamının genişletilmesiyle yeni okula başlayacak öğrenciler için okullar hazır hale getirildi.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, gazetecilere, okulların düzenli aralıklarla dezenfekte edildiğini belirtti.

Yarından itibaren okullarda yeni öğrencilerin de yüz yüze eğitim sürecine katılacağını ifade eden Özalp, öğrencilerin sağlığını önemsediklerini söyledi.

Öğrencilerin sağlıklı ortamlarda eğitim görmelerini sağlayacaklarını aktaran Özalp, "Yüz yüze eğitim ve öğrenimin başlayacağı okullarımızda dezenfekte çalışması yapıldı. Sınıflar başta olmak üzere tüm ortak kullanım alanları dezenfekte edildi. Öğrencilerimizin sağlıklı bir ortamda ders görmeleri için düzenli aralıklarla dezenfekte işlemlerini yapmaya devam edeceğiz." dedi.