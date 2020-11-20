Son dakika haberleri: 2.5 ton yem yüklü 2 römorku çaldılar

Son dakika haberlerine göre ELAZIĞ'da, 2.5 ton yem yüklü 2 römorku çalan 4 şüpheli, jandarma tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı.

ELAZIĞ'da, 2.5 ton yem yüklü 2 römorku çalan 4 şüpheli, jandarma tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı. Hırsızlık olayı, dün, Akçakiraz Beldesi Bahçekapı Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede park halinde bulunan 2.5 ton yem yüklü 2 römork çalındı. İhbar üzerine araştırma başlatan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 2 römorku yüklü olduğu yem ile Pelte köyünde buldu. Tespit edilen şüpheliler R.Y. (28), T.U.(30), A.Y. (21) ve İ.K.(21) düzenlenen operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı.Şüpheliler adliyeye sevk edilirken, 2 römork sahibine teslim edildi. Tespit edilen şüpheliler R.Y. (28), T.U.(30), A.Y. (21) ve İ.K.(21) düzenlenen operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı.Şüpheliler adliyeye sevk edilirken, 2 römork sahibine teslim edildi.



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