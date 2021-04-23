Afyonkarahisar'ın Dinar, İscehisar ve Sultandağı ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.
Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün çelengi Atatürk Anıtına sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program sona erdi.
Törene, İlçe Kaymakamı Selami Kapankaya, Belediye Başkanı Nihat Sarı, İl Milli Eğitim Müdürü Ufuk Taşbaş, daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.
İscehisar
Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende İlçe Milli Eğitim Müdürü vekili Kadir Kargı, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program öğretmen Fatma Güleç Islak'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasıyla sona erdi.
Törene, İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Gülsefa Azgın, İlçe Emniyet Müdür vekili Mehmet Ali Dalfidan, siyasi parti temsilcileri ve öğretmenler katıldı.
Sultandağı
Anıt Meydanı'ndaki tören, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Turan'ın Atatürk Anıtına çelenk sunmasıyla başladı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program sona erdi.
Törene İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Emre Şahin, İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Duru, Dereçine Belediye Başkanı Ömer Yıldız, daire müdürleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.
Kaynak: AA
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