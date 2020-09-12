Son dakika haberleri... 33. Ahilik Haftası'na doğru - Son Dakika

Kırşehir'de 33. Ahilik Haftası kutlamaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gerçekleştirilecek.

Ticaret Bakanlığının bünyesinde, Kırşehir Valiliği, Kırşehir Belediyesi, Ahi Evran Üniversitesi, TOBB, TESK ve TESKOM'un destekleriyle bu yıl 33'üncüsü düzenlenecek Ahilik Haftası kutlamaları, 14 Eylül pazartesi günü Kırşehir Kalesi'nden yapılacak top atışlarıyla başlayacak.

Daha sonra Cacabey Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulacak, Ahi Evran-ı Veli'nin türbesinde dua edilecek.

Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki resmi açılış töreninin ardından "Ahi Baba" olarak bilinen eski Kırşehir Esnaf Odaları Birliği Başkanı Mustafa Karagüllü'nün adının verildiği sokak ile Ahiler Sağlık Çadırı ve Kırşehir Alışveriş Festivali'nin açılışları yapılacak.

Daha sonra Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünün "Kooperatif Tanıtım ve Geliştirme Projesi" tanıtılacak, "Kooperatifçilik Otobüsü" stant açacak.

Salı, çarşamba ve perşembe günlerinde Kaman, Mucur, Çiçekdağı ve Akpınar ilçelerinde Ahilik hakkında bilgilerin verileceği çeşitli programların yanı sıra, Kooperatifçilik Otobüsü ilçelere gidererek stant kuracak.

Kutlamaların dördüncü gününde ise tarihi Uzun Çarşı'da program düzenlenerek, çarşı açılış duası, Kur'an-ı Kerim okunması, şed kuşanma töreni gerçekleştirilerek, protokol üyeleri tarafından esnaf ziyareti yapılacak. Bisiklet, satranç ve esnaf futbol turnuvaları da organize edilecek.

Ahilik Haftası kutlamalarının kapanış ve ödül töreni ise 18 Eylül Cuma günü yapılacak. Bu kapsamda, "Yılın Çırağı", "Yılın Kalfası", "Yılın Ahisi" ödülleri ile "Ahilik Hizmet Ödülü" ve "Ahilik Onur Ödülü" verilecek. Kırşehir Belediyesi Mehter Takımı konser verecek.

Kovid-19 nedeniyle iptal edilen etkinlikler

Öte yandan, Ahilik Haftası kutlamalarında daha önceki yıllarda yapılan halk konserleri, Ahi pilavı ve şerbeti ikramları, yöresel yemek yarışması, esnaf gecesi, panel ve tiyatro gösterileri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında iptal edildi.

Tüm programlarda vatandaşlara sosyal mesafe, maske ve hijyen uyarılarında bulunulacak.