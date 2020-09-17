Bahçedeki tartışma kanlı bitti! 87 yaşındaki adam eşini öldürüp intihar etti - Son Dakika

Bahçedeki tartışma kanlı bitti! 87 yaşındaki adam eşini öldürüp intihar etti

Konya'da karı koca arasındaki tartışma kanlı bitti. 87 yaşındaki adam, bahçelerinde tartışmaya başladığı eşini başından vurarak öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

Bahçedeki tartışma kanlı bitti! 87 yaşındaki adam eşini öldürüp intihar etti, System.String[]

Konya'da Hüseyin A. (87), evlerinin bahçesinde tartıştığı eşi Fatma A'yı (66) tabancayla başından vurarak öldürüp aynı silahla intihar etti.

BAHÇEDE TARTIŞMAYA BAŞLADILAR

Olay, saat 14.00 sıralarında Yaylapınar Süleymaniye Mahallesi Süleymaniye Caddesi'nde meydana geldi. Hüseyin A. ile eşi Fatma A. arasında evlerinin bahçesinde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

ÖNCE KARISINI SONRA KENDİSİNİ VURDU

Tartışma sırasında ruhsatsız tabancasını çeken Hüseyin A., eşi Fatma'yı başından vurdu. Fatma A. kanlar içinde yere yığılırken, Hüseyin A. bu kez tabancayı kendi göğsüne dayayıp, tetiği çekti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Hüseyin ve Fatma A. çiftinin öldüğünü belirlendi. İkisinin de ikinci evlilikleri olan çiftin cenazeleri, otopsi için morga kaldırıldı.

Süleymaniye Mahallesi, Süleymaniye, İntihar, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 15:37 - Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Bahçedeki tartışma kanlı bitti! 87 yaşındaki adam eşini öldürüp intihar etti - Son Dakika

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