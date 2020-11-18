ABD hampetrol stokları, 13 Kasım'da sona eren haftada, bir önceki haftaya göre 4 milyon 170,000 bin varil yükseldi.

Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (American Petroleum Institute - API) verilerine göre, aynı haftada, ABD'nin önemli petrol çıkarma bölgelerinden Cushing gibi büyük petrol bölgesindeki rezervler de 176,000 varil yükseldi.