Son dakika haberleri! ABD'li aktivist Jesse Jackson'dan "Jacob Blake" yorumu - Son Dakika

Amerikalı insan hakları aktivisti Jesse Jackson, Wisconsin eyaletinde 29 yaşındaki Jacob Blake'in polis memuru tarafından öldürülmesine ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Jackson, polis memurunun "cinayetle yargılanması" gerektiğini ifade etti. Wisconsin, siyahi gencin polis tarafından öldürülmesinin ardından bir süredir protesto ve gösterilere sahne oluyor.