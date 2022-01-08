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Son dakika haberleri! ABD'nin ilk Türk Belediye Başkanı Tayfun Selen, New Jersey'de bölge başkanlığına seçildi - Son Dakika

Son dakika haberleri! ABD'nin ilk Türk Belediye Başkanı Tayfun Selen, New Jersey'de bölge başkanlığına seçildi

08.01.2022 09:48
Son dakika haberleri! ABD'nin ilk Türk Belediye Başkanı Tayfun Selen, New Jersey'de bölge başkanlığına seçildi

Son dakika gelişmesine göre NEW ABD'de ilk defa belediye başkanlığı görevine getirilen Türk asıllı Amerikan vatandaşı Tayfun Selen, New Jersey Morris Bölge Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildi.

NEW ABD'de ilk defa belediye başkanlığı görevine getirilen Türk asıllı Amerikan vatandaşı Tayfun Selen, New Jersey Morris Bölge Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildi.

Türk toplumunun en yoğun yaşadığı New Jersey eyaletinin 500 binden fazla nüfusa sahip Morris Bölge Yönetim Kurulu Başkanlığına oy birliğiyle seçilen Selen, yemin ederek görevine başladı.

Tören sonrası konuklara hitap eden Türk yönetici, 25 sene önce İstanbul'dan ABD'ye gelmiş bir göçmen olduğunu, ilk yıllarında "tutunmak ve tecrübe kazanmak için" ayrım gözetmeden her işte çalıştığını dile getirdi.

Aynı zamanda mimar ve iş adamı olan Selen, "Kısa süre sonra çalıştığım işlerde yöneticilik pozisyonuna yükseldim. Bu benim çok özel yeteneklere sahip olmamdan değil, Amerika'nın bana bu fırsatı vermesinin sonucuydu." ifadesini kullandı.

Kur'an-ı Kerim'e el basarak yemin etti

Amerikan yasalarına uygun şekilde diğer üyelerin Hristiyanlığın kutsal kitabı İncil'e el basarak yemin ettiği törende Türk kökenli Tayfun Selen, eşi Tülin Selen'in tuttuğu Kur'an-ı Kerim'e el basarak yeminini gerçekleştirdi.

39 küçük ilçenin bağlı olduğu Morris Bölge Yönetim Merkezi'nde gerçekleşen devir teslim törenine 7 kişilik ekibiyle katılarak yönetimi devralan Selen, devamında gerçekleşen ilk yönetim kurulu toplantısına bölgenin en üst yöneticisi olarak başkanlık etti.

İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümünden 1992'de mezun olan 50 yaşındaki Selen, 1996'da ABD'ye yerleşerek 2017'de, yaşadığı, 12 bin nüfuslu Chatham'da önce belediye meclisine ardından da belediye başkanlığına seçilmiş, ABD'de bu göreve gelen ilk Türk olarak tarihe geçmişti.

Başkanlığına seçildiği Morris Bölge Yönetim Kurulunda bir önceki dönem üye olarak da görev alan Selen aynı zamanda, haziran ayında yapılacak ön seçimlerde New Jersey 11. Bölgeden Cumhuriyetçi Parti'nin Kongre üyesi adaylığına seçilmek için kampanya yürütüyor.

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Amerika Birleşik Devletleri, Tam Gemi Şok Denemeleri, New Jersey, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! ABD'nin ilk Türk Belediye Başkanı Tayfun Selen, New Jersey'de bölge başkanlığına seçildi - Son Dakika


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