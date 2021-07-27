İsmi henüz öğrenilemeyen yaralı, ambulansla Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, S.O idaresindeki 01 EBV 86 plakalı panelvan, merkez Yüreğir ilçesi Süleyman Vahit Caddesi ile Sanayi Caddesi kesişiminde Y.P'nin kullandığı 45 M 2640 plakalı kamyonla çarpıştıktan sonra kontrolden çıkarak yoldaki yaya çarptı.

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