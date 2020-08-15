Son dakika haberleri: AFYONKARAHİSAR Aracın deposunu doldurup kaçarken 9 araca çarpan şüphelinin yakalanma anları kamerada - Son Dakika

Aracın deposunu doldurup kaçarken 9 araca çarpan şüphelinin yakalanma anları kamerada

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda aracının deposunu doldurduktan sonra kaçan, park halindeki 9 araca çarptıktan sonra yakalanan yabancı uyruklu şüphelinin yakalanma anları kameraya yansıdı. Olayın görgü tanığı berber Mustafa Adatepe (23) ise "Kaçan zanlıyı vatandaşlar ve polis durdurmuş. Polisler kelepçe takıp, götürdü" dedi.

Olay, dün akşam saatlerinde İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi. Adı henüz öğrenilemeyen yabancı uyruklu şüpheli, 51 AL 857 plakalı hafif ticari araçla Ece Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonuna girerek, aracın deposunu doldurttu. Daha sonra ödeme yapmadan hızla olay yerinden aracına binerek uzaklaşan sürücüyü istasyon çalışanları başka bir araç ile takip ederken durumu polise bildirdi. Aracı ile kaçmak isteyen sürücü, park halinde bulunan 7 araca çarptı. İstasyon Caddesinde hızla ilerlerken 2 araca daha çarpan şüpheli, polis ve vatandaşların yardımı ile belediye meydanında durduruldu. Polis tarafından yakalanan şüpheli gözaltına alındı. İstasyon Caddesi ve belediye meydanında trafikte bir müddet aksama yaşandı. Araç ise çekici yardımı ile otoparka kaldırıldı.

Şüphelinin yakalanma anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde polisin durdurduğu araçtan indirdiği şüpheliyi gözaltına aldığı yer aldı. Olayı gören berber esnafı Mustafa Adatepe ise şüphelinin yakalanma anlarını anlattı. Mustafa Adatepe, sesler üzerine dükkanından dışarı çıktığını belirterek, "O sırada kaçan zanlıyı vatandaşlar ve polis durdurmuş. Polisler kelepçe takıp, götürdü. Duyduğumuza göre araba çalıntıymış, istasyondan yakıt alıp parasını ödemeden kaçmış" dedi.