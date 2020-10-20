Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde bir iş yerine düzenlenen operasyonda 18 şişe kaçak içki ile cinsel içerikli gıda maddeleri ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede bir iş yerinde kaçak içki satışı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin iş yerinde yaptığı aramada, 8 kaçak viski, 6 kaçak rakı, 4 kaçak votka ile cinsel içerikli yiyecek ve içecekler ele geçirdi.

Gözaltına alınan iş yeri sahibi hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.