Son dakika haberleri... Ahmet Ağaoğlu: Transfer, tamamen Abdullah Avcı'nın tasarrufundadır - Son Dakika

Son dakika haberleri... Ahmet Ağaoğlu: Transfer, tamamen Abdullah Avcı'nın tasarrufundadır

03.12.2020 15:08
Son dakika haberleri... Ahmet Ağaoğlu: Transfer, tamamen Abdullah Avcı'nın tasarrufundadır, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre "Geçen sene emeği geçen herkese teşekkür ederim""Trabzonspor, Abdullah Avcı ile birlikte çok farklı bir kimliğe büründü""Geçmişle ilgili konuşmaya gerek yok""Altyapı kuralları esnetildi, A takımdaki kadro sayısı 35'e çıkarıldı"İbrahim ALİOĞLU - Ali DANAŞ / - Trabzonspor Kulübü Başkanı...

"Geçen sene emeği geçen herkese teşekkür ederim"

"Trabzon spor, Abdullah Avcı ile birlikte çok farklı bir kimliğe büründü"

"Geçmişle ilgili konuşmaya gerek yok""Altyapı kuralları esnetildi, A takımdaki kadro sayısı 35'e çıkarıldı"

İbrahim ALİOĞLU - Ali DANAŞ/ - Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, transfer haberleriyle ilgili olarak, "Transfer tamamen hocanın tasarrufundadır. Transferle alakalı olarak bana veya bir yönetici arkadaşımıza soru yöneltmeyin. Transferden sorumlu olanlar izleme komitesi ve teknik direktör Abdullah Avcı'nın" dedi.Trabzonspor Kulübü'nün başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fotomaç'ın düzenlediği Süper Lig'in En İyileri Ödül Töreni sonrasında açıklamalarda bulundu.Alexander Sörloth'un yılın forveti seçilmesiyle ilgili olarak gelen soruya yanıt veren Ağaoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Hem Alex'in (Sörloth) söylediği gibi hem Uğurcan ve Abdülkadir'in söylediği gibi, bu bir takım oyunu. Ortaya çıkan bir başarı varsa tüm oyuncular, teknik heyet, sağlık çalışanı ve malzemecinindir. Başarısızlık varsa onun sorumlusu da kulüp başkanıdır. Arkadaşlarımızın geçen sene ortaya koydukları performans, her ne kadar pandemi sonrasında sıkıntılı bir süreç yaşayarak şampiyonluğu kaybetsek de, ligi 2'nci bitirip Türkiye Kupası'nı müzesine götüren bir ekip. Onları kutluyorum. Ekibiniz elde ettiği bir başarı sonrasında sizi kulüp başkanı olarak davet ediyorlarsa bu da tabii ki bir spor adamı olarak yaşanabilecek en büyük gurur. Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır bizim altyapımızdan yetişen isimlerden. Abdulkadir Parmak da ödül almalıydı. Yusuf Yazıcı keza altyapımızdan yetişti. Bizim dışarıdan yok denecek kadar basit ücretlerle kiraladığımız veya aldığımız isimler, takıma sportif katkılarının yanı sıra ekonomik katkıları var. Yusuf Yazıcı ve Alexander Sörloth sportif anlamda Trabzonspor ile birlikte değiller. Trabzonspor'un, Trabzon'un ve bana göre hatta Türkiye'nin marka elçileri bunlar. Bu konuda çok büyük hassasiyet gösteriyoruz. Geçtiğimiz haftalarda Alex ile ilgili yapılan spekülatif haberlerle ilgili açıklama yapmıştık. Bazıları giden futbolcuyla ne alakası var diye değerlendirdi ama onlar hala bizi futbolcumuz. Ben bir sonraki transferinden yüzde 20 elde edeceksem ve Trabzonspor Kulübü'nün geliştirip ve yetiştirip gönderdiği oyuncularsa, o oyuncuların bizimle olan irtibatı asla kesilmiş değildir. Elimizden gelen her türlü desteği veririz. Bu sene Avrupa'da söz ettiren Yusuf Yazıcı var. Ümit ediyorum ki aynı şekilde Alex, Leipzig'de hak ettiği yere gelip hak ettiği başarıyı elde edecekler. Geçen sene emeği geçen herkese teşekkür ederim.""TRABZONSPOR, ABDULLAH AVCI İLE BİRLİKTE ÇOK FARKLI BİR KİMLİĞE BÜRÜNDÜ"Sezona istedikleri başlangıcı yapamadıklarını ancak teknik direktör Abdullah Avcı'nın gelişiyle takımın farklı bir kimliğe büründüğünü dile getiren Ağaoğlu, "Sezon başlangıcına baktığımız zaman ilk 8 maç Trabzonspor camiasına, adına yakışmadı ve hepimizi üzdü. Abdullah hocayla birlikte çok farklı bir kimliğe büründü Trabzonspor. Takım savunması ön planda, bunu önemli ölçüde başardı. Son 2 maçta açık ve net olarak ortaya çıktı. Tabii ki sezona başlamadığı için, hoca birtakım sıkıntılar yaşayacak. Oyuncular da hocanın yeni sistemiyle alakalı olarak bir adaptasyon süreci yaşayabilirler. Ama bunu en çabuk ve en kısa sürede atlatabileceklerinin görüntüsünü verdiler. İnşallah bu şekilde yemeden veya az yiyerek maç kazanmaya devam ederiz. 31 Aralık tarihi bizim için çok önemli. Hoca kadroda bir yapılanma düşüncesinde. Oyuncuya ihtiyacım var diye bir şey telaffuz etmiyor. Oyuncuların performansını gördükten sonra görüş ifade edeceğini söyledi. Son 2 haftada elde edilen 6 puan gerçekten çok önemli. Ankara'da eksi 3'te içimizi ısıtan bir 3 puan oldu. Takım bu performansı devam ettirecek gibi gözüküyor. 31 Aralık'tan sonra belki başka şeyler konuşabiliriz" diye konuştu."GEÇMİŞLE İLGİLİ KONUŞMAYA GEREK YOK""Sezon başında Abdullah Avcı ile bir görüşme gerçekleştirildi mi, gerçekleştirildiyse ise neden olmadı" sorusuna Ahmet Ağaoğlu, "Geçmişi konuşmak kime ne kazandırır bilmiyorum. Sezon başında veya ne bileyim sezon sonunda da olabilir, şununla başlasaydık falan diye konuşmaya gerek yok. Gelmiş olduğumuz noktada bunu konuşmanın veya ifade etmenin, böyle bir şey olduysa dahil bir anlamı yok. Sörloth'un Leipzig'de mutlu olmadığı yönünde çıkan haberler yine bizim medyamızda çıktı. Olmayan bir şey üzerinden algı ve gündem yaratmanın kimseye faydası yok. Rahmetli Süleyman Demirel'in bir sözü vardı: 'Geçmişi revize etmek mümkün olsaydı, hepimiz çok farklı yerlerde olurduk.'" yanıtını verdi."ALTYAPI KURALLARI ESNETİLDİ, KADRO SAYISI 35' ÇIKTI"Ocak ayı sonrasında maç trafiğinin artacağını ve ligde çok şeyin değişebileceğini kaydeden Ağaoğlu, "Bu lig özellikle ocak ayından sonra 3-4 günde bir maç oynayacağız bir lig. Endişelerimizi dile getirmiş. Lig 18 takımdan 21 takıma çıktı ve 6 hafta geç başladı. 3 aylık maç takviminin sıkıştırılmasıyla ilgili. Covid-19 testi pozitif çıkan oyuncuların 3-4 hafta takımdan ayrı olacağını ifade etmiştik. TFF birtakım önlemler aldı. Kadroyu 35'e çıkarttılar, altyapı kuralını esnettiler. Yakında açıklayacaklar diye söylüyorum. Mart ayında nisan ayında ligde çok farklı bir konumda olabilir çoğu takım. Haftada 3 maç oynamak kadronuz darsa sizi sıkıntıya sokabilir. Rezerv Lig'in kurulması için yapmış olduğumuz ısrarın ne kadar yerinde olduğunu ve bu ligi kurmamak için çaba gösterenlerin ne kadar haksız olduğunu görüyoruz. Çok farklı şeyler konuşabiliriz, herkes buna hazırlıklı olsun. İnşallah hiçbir sakatlık oluşmaz, pandeminin de etkisini azalttığı bir döneme gireriz ama önümüzdeki tablo bunu göstermiyor. Hazırlıklı olmamız lazım, önlemleri almamız lazım. Biz bu sürece belirli ölçüde hazırız diyebilirim" dedi."TRANSFERDEN SORUMLU OLAN KİŞİ ABDULLAH AVCI"

"Transfer tamamen hocanın tasarrufundadır" diyen Ağaoğlu, "Hoca takımdaki oyuncuların gerçek performanslarını görmek istiyor. Tüm oyuncuların gerçek performansını, kazanma alışkanlığıyla birlikte gördükten sonra değerlendireceği bir konu. Transferle alakalı olarak bana veya bir yönetici arkadaşımıza soru yöneltmeyin. Transferden sorumlu olanlar izleme komitesi ve teknik direktör Abdullah Avcı'nın" diyerek sözlerini noktaladı.

Abdullah Avcı, Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor, Transfer, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Son dakika haberleri... Ahmet Ağaoğlu: Transfer, tamamen Abdullah Avcı'nın tasarrufundadır - Son Dakika Spor


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