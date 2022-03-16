Son dakika haberleri... Aksaray'da şehit ailesine Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi - Son Dakika

Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Ramazan Süslü'nün ailesine Devlet Övünç Madalyası ve Beratı törenle teslim edildi.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, İl Özel İdaresi Toplantı Salonu'nda düzenlenen törende, şehit Süslü'nün eşi Süreyya Süslü'ye Devlet Övünç Madalyası ve Beratı takdim etti.

Aydoğdu, gazetecilere, Türk milletinin tarihinin destan ve zaferlerle dolu olduğunu söyledi.

Vatan topraklarının kahramanca yapılan mücadeleler sonucu kazanıldığını vurgulayan Aydoğdu, "Şehitlerimizin emaneti olan ailelerinin hakkı ödenmez. Şehitlerimizin değerli aileleri bizim başımızın tacıdır. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

Törene, şehit Süslü'nün kızı Miray, babası Mehmet, kardeşleri Emrah ve Doğukan Süslü katıldı.