Aksaray'da yol verme kavgası kanlı bitti! Oğlunu dövüp babasını bıçaklayarak öldürdüler - Son Dakika

Aksaray'da yol verme kavgası kanlı bitti! Oğlunu dövüp babasını bıçaklayarak öldürdüler

28.12.2020 00:26

Aksaray'da, 3 araç ile gurbetçi bir ailenin önüne kesen 8 saldırgan, yol vermedikleri gerekçesiyle aracın içindeki Yaşar Tuğ'u zorla indirerek darbetmeye başladı. Kavgayı ayırmak için arabadan inen baba Salim Tuğ, ekmek bıçağı ile kalbinden bıçaklandı. Baba Tuğ, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, saldırganlar kısa sürede yakalandı.

Olay, Aksaray - Adana E-90 Karayolu Organize Sanayi Bölgesi ışıklı kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Avusturya'dan memleketi Aksaray'a izne gelen Salim Tuğ, eşi ve oğlu Yaşar Tuğ ile birlikte Aksaray'ın merkeze bağlı Karacaören Köyünde yakınlarını ziyaret etti.

3 ARAÇ İLE ÖNLERİNİ KESTİLER

Ziyaretin ardından Yaşar Tuğ'un kullandığı Avusturya plakalı araçlarıyla Aksaray Merkeze dönmek için yola çıkan aile, yolda seyir halindeyken bir otomobille yol verip vermeme yüzünden korna ve selektör ile tartıştı. Gurbetçi ailenin bulunduğu aracı sıkıştırıp taciz eden otomobil sürücüsü bir süre ilerledikten sonra OSB ışıklı kavşakta 3 araç ile Yaşar Tuğ'un kullandığı otomobilin önünü kesti.

ARAÇTAN ZORLA İNDİREREK SALDIRDILAR

3 araçtan inen Abdulkadir Ö., Hüseyin T., Kuddusi K., Abdulbaki K., Muhammet Mustafa K., Hakan K., İbrahim K. ve Tuncay I. isimli 8 kişi araç sürücüsünü zorla araçtan indirdi. Şahıslardan bazıları otomobile tekme ve taşlarla zarar verirken, diğerleri de sürücüyü darbetmeye başladı.

Aksaray'da yol verme kavgası kanlı bitti! Oğlunu dövüp babasını bıçaklayarak öldürdüler

EKMEK BIÇAĞIYLA KALBİNDEN BIÇAKLADI

Bu sırada araçtan aşağıya inen baba Salim Tuğ gurubun arasına girerek kavgayı ayırmak istedi. Yaşar Tuğ'u darbeden Abdulkadir Ö. belinde taşıdığı ekmek bıçağını çıkartarak araya giren sürücünün babası Salim Tuğ'u "Neden yol vermediniz" diyerek kalp bölgesinden bıçakladı.

HAYATINI KAYBETTİ

Kalbinin tam üzerinden aldığı bıçak darbesi ile kanlar içinde kalan Salim Tuğ yere yığılırken, kavşakta kavgayı gören diğer araç sürücüleri durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı baba Salim Tuğ ve oğlu Yaşar Tuğ'u alarak Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine getirdi. Yaralı baba ve oğul burada tedavi altına alınırken, baba Salim Tuğ yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Aksaray'da yol verme kavgası kanlı bitti! Oğlunu dövüp babasını bıçaklayarak öldürdüler

OLAY YERİNDEN KAÇTILAR

Olayı gerçekleştiren 8 kişi olayın ardından 3 araçla Adana istikametine kaçtı. Olay yerine gelen jandarma ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile geniş çaplı araştırma ve inceleme başlattı. Yapılan araştırmalarda 8 şüphelinin araçlarla Adana istikametine kaçtığını tespit eden Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri hemen şüphelilerin peşine düştü.

8 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Şüphelilerin kaçış istikametinde bulunan Taşpınar Jandarma ve Akçakent Jandarma birimlerine de haber verildi. Jandarma ekipleri olayın hemen ardından geniş bir bölgeyi adeta abluka altına aldı. Şüphelilerin kaçtığı 3 araç 8 şüpheli ile birlikte çok geçmeden Taşpınar Bölgesinde kıskıvrak yakalandı. 8 şüpheli ekiplerce gözaltına alındı.

Jandarma ekiplerinin kısa sürede kıskıvrak yakaladığı 8 şüpheli ilk olarak Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine getirilerek burada sağlık kontrolünden geçirildi. Hastanedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler sorgulanmak üzere Aksaray İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

KISITLAMAYI İHLAL EDEN 25 BİN LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ederken, darp sonucu yaralanan Yaşar Tuğ'un durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan 8 şüpheliye sokağa çıkma kısıtlamasına uymamaktan 3 bin 150'şer TL olmak üzere toplam 25 bin 200 TL para cezası kesildi.

Aksaray'da yol verme kavgası kanlı bitti! Oğlunu dövüp babasını bıçaklayarak öldürdüler

Jandarma, Aksaray, Adana, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aksaray'da yol verme kavgası kanlı bitti! Oğlunu dövüp babasını bıçaklayarak öldürdüler - Son Dakika


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