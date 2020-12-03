Son dakika haberleri... Antalya'da 'Bunlar seni rahatsız mı ediyor' cinayeti - Son Dakika

Son dakika haberleri... Antalya'da 'Bunlar seni rahatsız mı ediyor' cinayeti

03.12.2020 10:22
Son dakika haberleri... Antalya'da 'Bunlar seni rahatsız mı ediyor' cinayeti, System.String[]

Son dakika haberlerine göre ANTALYA'da Onur Çavuşoğlu, O.D adlı kadına, kendisini polis olarak tanıtıp, kadının yanındaki Ali Akgül ve Mustafa T.'ye, "Bunlar seni rahatsız mı ediyor?

ANTALYA'da Onur Çavuşoğlu, O.D adlı kadına, kendisini polis olarak tanıtıp, kadının yanındaki Ali Akgül ve Mustafa T.'ye, "Bunlar seni rahatsız mı ediyor?" diyerek bıçakla saldırdı. Akgül'ü öldürüp, Mustafa T.'yi ağır yaralayan Çavuşoğlu hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Olay, 17 Temmuz gecesi saat 03.30 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Yavuz Özcan Parkı'nda meydana geldi. Onur Çavuşoğlu, kuzeni H.İ.D. ile Güllük Caddesi üzerinde buluştu. Yavuz Özcan Parkı'na giden ikili, burada alkol aldı. İkili, saat 03.30'da parktan çıkarak Güllük Caddesi'ne doğru yürümeye başladı. Onur Çavuşoğlu, karşılaştıkları Ö.D. adlı kadına polis olduğunu söyleyip, yanındaki Ali Akgül ve Mustafa T.'yi kastederek, "Bu kişiler sizi rahatsız mı ediyor?" diye sordu. Ö.D. ise, "Hayır. Beni kimse rahatsız etmiyor" yanıtını verdi.

Ali Akgül ve Mustafa T.'nin "Madem polissiniz, kimliğinizi çıkarın" demesi üzerine tartışma çıktı. Tartışma sırasında Onur Çavuşoğlu, Ali Akgül ve Mustafa T.'ye bıçakla saldırdı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ali Akgül yaşamını yitirirken, Mustafa T. uzun süren tedavinin ardından taburcu edildi.

Olaydan sonra yakalanan Onur Çavuşoğlu, sevk edildiği adliyede sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Çavuşoğlu hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Kuzeni H.İ.D. hakkında ise kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.


Son dakika haberleri... Antalya'da 'Bunlar seni rahatsız mı ediyor' cinayeti

Muratpaşa, Temmuz, Polis, Dava, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Antalya'da 'Bunlar seni rahatsız mı ediyor' cinayeti - Son Dakika


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