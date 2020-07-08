Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettiği ve kumar oynadığı belirlenen 21 kişiye, 98 bin 175 lira ceza verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, kumar suçu ve Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirildi.

Bazı dernek ve kıraathanelere düzenlenen operasyonda kumar oynadıkları belirlenen 21 kişi hakkında, kumar oynadıkları, Kovid-19'la mücadele kapsamında sosyal mesafeye uymadıkları ve maske takmadıkları gerekçesiyle 98 bin 175 lira para cezası uygulandı.

Söz konusu mekanlarda 7 bin 390 lira, 141 poker pulu, 43 deste iskambil kağıdı, el telsizi ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

İşletme sahipleri ile 2 şüpheli hakkında kumar ve uyuşturucu bulundurma suçlarından işlem yapıldı.