Bayrampaşa'da kaza yapan araç devrildi; Sürücüyü itfaiye kurtardı - Son Dakika

Bayrampaşa'da kaza yapan araç devrildi; Sürücüyü itfaiye kurtardı
26.12.2020 16:37
BAYRAMPAŞA'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç devrildi.
BAYRAMPAŞA'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç devrildi. Aracın içinde mahsur kalan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı. Kurtarma çalışması sürerken vatandaşlar ve görevliler yan duran aracın ters dönüp devrilmemesi için müdahalede bulundu.
Kaza 15.30 sıralarında Muratpaşa Mahallesi, Ayancık Sokak üzerinde meydana geldi. Sokakta ilerleyen 34 NZ 0121 plakalı aracın sürücüsü Yusuf Çelik (22), kullandığı aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç devrilirken, sürücü Çelik araç içinde mahsur kaldı. Kaza itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri aracın ön camını kırarak sürücüyü kurtardı. Kurtarma çalışmaları sürerken yan duran aracın ters dönmesini engellemek isteyen bazı vatandaşlar ve görevliler aracı tutarak devrilmesini önlemeye çalıştı. Kurtarılan ve hafif şekilde yaralanan sürücü ambulansa alınarak hastaneye götürüldü.
- İstanbul
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