Son dakika haberleri: BB Erzurumspor Benin'li kaleci Fabien Farnolle'yi transfer etti

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Yeni Malatyaspor le sözleşmesi sona eren kaleci Fabien Farnolle ile anlaşmaya vardı.
Mavi-beyazlı kulüp, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla 35 yaşındaki deneyimli file bekçisini kadrosuna kattığını duyurdu.
Açıklamada, 'Fabien Farnolle Erzurumspor'umuzda, camiamıza hayırlı olsun' ifadelerine yer verildi.
Farnolle, geride kalan 3 sezonda Yeni Malatyaspor formasını giymişti - ERZURUM
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 08:58 - Kaynak: İHA
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