Son dakika haberleri! Belediye Başkanı Ayhan'dan orman yangını uyarısı - Son Dakika

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, kentte son zamanlarda meydana gelen orman ve örtü yangınlarının üzüntü verici olduğunu söyledi.

Ayhan, gazetecilere, kentin özellikle Adabaşı mevkisinde bu yıl çok sayıda yangının meydana geldiğini hatırlattı.

Yangınların çıkışında insan faktörünün önemine işaret eden Ayhan, "Maalesef tüm uyarılara rağmen duyarsız kişilerin dikkatsizlikleri sebebiyle yangınlar çıkıyor. Ormanlarımız, doğamız bizlere emanet. Vatandaşlarımızdan bu konuda daha dikkatli ve duyarlı olmalarını istiyoruz." dedi.

Ayhan, vatandaşlardan özellikle Adabaşı mevkisinde mangal ve ateş yakmamalarını istedi.