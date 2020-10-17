Son dakika! Beyoğlu'nda silahlı kavga; Nalburun vurduğu işçi öldü - Son Dakika

BEYOĞLU'nda iddiaya göre iki gün önce kavga eden husumetli taraflar bu sabah tekrar karşılaştı. Yine kavga eden taraflardan bir Kasım Kurt silahla vurularak öldürüldü. Polis olayın yaşandığı sokakta geniş güvenlik önlemleri alıp inceleme başlattı.

Piripaşa Mahallesi'nde inşaatta çalışanlarla nalbur dükkanı sahibi arasında iki gün önce, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sopalı kavgaya dönerken, iki kişi yaralandı. Bu sabah saat 09.00 sıralarında nalbur dükkanı sahibi inşaatın önüne gelerek husumetli olduğu kişilerle tartışmaya başladı. Çıkan kavgada inşaattakiler nalbur sahibinin aracına taş, tuğla ve demir attı. Kavga sırasında inşaat çalışanlarından Kasım Kurt silahla vurularak ağır yaralandı. Saldırgan nalbur kaçarken olay yerine gelen polis ekipleri emniyet şeridi çekerek çevre güvenliği aldıktan sonra inceleme yaptı. Olay sonrası hemen alt sokaktaki nalbur dükkanına giden bir inşaat çalışanı dükkan önündeki tuğla ve malzemeleri devirip dükkanı taşladı. Ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırılan Kasım Kurt hayatını kaybetti. Polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

- İstanbul