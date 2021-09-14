Son dakika haberleri... Bosna Hersek'teki Uluslararası Belgesel Film Festivali ödül töreniyle sona erdi - Son Dakika

Al Jazeera Balkanlar tarafından Bosna Hersek'te bu yıl dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Belgesel Film Festivali (AJB DOC), başkent Saraybosna'daki Kovaci Multimedya Merkezi'nde düzenlenen ödül töreniyle sona erdi.

Anadolu Ajansının (AA), Global İletişim Ortağı olduğu festivalde "AJB Ana Ödülü", Hırvatistan yapımı Damir Markovina'nın "Bekle Beni" isimli belgeseline verildi.

"AJB Program Ödülü"ne Hint yönetmenler Rintu Thomas ve Sushmit Ghosh'un "Ateşte Dövülmüş" belgeseli layık görülürken, "AJB Jüri Özel Ödülü" de Francesca Montagnera yönetmenliğindeki "Kardeşlik" belgeselinin oldu.

Al Jazeera Balkanlar Müdürü Tarik Djodic, kapanış programında, festivalin başarılı bir şekilde tamamlandığını ifade ederek festivali yüksek sayıda kişinin ziyaret ettiğini söyledi.

AJB DOC Müdürü Edhem Foco da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen yıl çevrim içi düzenlenen festivalin bu yıl yeniden sinema salonlarına taşındığını belirterek herkesin festivalden memnun ayrıldığını kaydetti.

Bosna Hersek'te 10-14 Eylül'de düzenlenen AJB DOC kapsamında, dünyanın farklı kesimlerinden ve bölge ülkelerinden 11'i yarışma kategorisinde olmak üzere 23 belgesel, sinemaseverlerin beğenisine sunuldu.

Bu yıl "Challenge" (Zorluk) sloganıyla düzenlenen festivalde 6 belgeselin dünya prömiyeri, 8 belgeselin bölgesel prömiyeri, 3 belgeselin ise özel gösterimi gerçekleştirilirken izleyiciler, sinema salonlarının yanı sıra AJB DOC'un resmi sayfası (www.ajbdoc.ba) üzerinden de kaydolmadan, diledikleri belgeseli ücretsiz izleyebildi.

Festival, evrensel insani değerlere odaklanarak sosyal olguları işleyen yazarları ve belgeselleri teşvik etmek amacı taşırken televizyon yayıncılığı için uyarlanmış belgesel filmleri kapsadı.