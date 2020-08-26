Son dakika haberleri: Bosnalı Sırp General Mladiç'in temyiz duruşması başladı
Son dakika gündem haberi... Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından, soykırım, savaş ve insanlığa karşı suç işlediği gerekçesiyle ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Bosnalı Sırp General Ratko Mladiç'in temyiz duruşması yapılıyor.
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2020 13:22
Kaynak: AA
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