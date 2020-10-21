Son dakika haberleri | BOSS4 Gayrimenkul, 2020'yi 300 milyon liralık 3 yeni yatırımla kapatacak - Son Dakika

Son dakika haberleri | BOSS4 Gayrimenkul, 2020'yi 300 milyon liralık 3 yeni yatırımla kapatacak

21.10.2020 11:05
Son dakika haberleri | BOSS4 Gayrimenkul, 2020'yi 300 milyon liralık 3 yeni yatırımla kapatacak, System.String[]

Son dakika ekonomi haberine göre Akkuş Gayrimenkul'ün Lübnanlı ortağıyla kurduğu BOSS4 Gayrimenkul İnşaat, yılı 3 yeni proje ile kapatmaya hazırlanıyor.

Akkuş Gayrimenkul'ün Lübnanlı ortağıyla kurduğu BOSS4 Gayrimenkul İnşaat, yılı 3 yeni proje ile kapatmaya hazırlanıyor.

Akkuş Grup'tan yapılan açıklamaya göre, 2020 yılı başında yatırım atağı başlatan şirket, Beylikdüzü'nün gelişimine liderlik eden projelerinin inşaat çalışmalarını pandemiye rağmen kesintisiz sürdürdü. Beylikdüzü bölgesinin dışına çıkarak Levent'te bölgenin yükselen yıldızı olarak gösterilen bir projeye de imzasını attı.

BOSS4 Gayrimenkul İnşaat, bu yıl sona ermeden 300 milyon TL'lik yatırımla, Beylikdüzü'nün en nadide bölgelerinde, 3 projenin temelini atacak. Şirket, 3 projede toplam 500 konuta imza atarken, şehir merkezine yakın lokasyonlarda proje ve arsa geliştirme çalışmalarına da hız verecek.

"Yılbaşında başlattığımız yatırım atağına devam ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuş Grup Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Akkuş, Lübnanlı El Khatip Group ile kurdukları BOSS4 Gayrimenkul İnşaat bünyesinde "Alya" markasıyla 3 yılda 300 milyon TL'lik yatırımla 500'e yakın konut ve onlarca ticari birimden oluşan 4 projeyi hayata geçirdiklerini bildirdi.

Akkuş, "3 yılda, Alya markasını ortaklığımızın bir eseri olarak sektörümüze kazandırdık. Yeni yatırımlarımız ile markamızın sektördeki konumunu yukarılara taşıyacağız. BOSS4 Gayrimenkul İnşaat ortaklığı ile hayata geçirdiğimiz projeler aracılığıyla Beylikdüzü'nün gelişimine liderlik ettik. Hayata geçirdiğimiz projeler ile bölgeye prestij ve katma değerli yatırım kazandırdık. Levent'te inşa ettiğimiz, bölgenin yükselen yıldızı olarak gösterilen Alya Teras projesiyle Beylikdüzü'nün dışına çıkarak sektördeki köklü tecrübemizi şehir merkezine kazandırdık. Pandemi döneminde devam eden projelerimizin inşaat çalışmalarını kesintisiz sürdürmeyi başardık. Yılbaşında başlattığımız yatırım atağına devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yıl bitmeden hayata geçirecekleri yeni projelerine ilişkin de bilgi veren Akkuş, şunları kaydetti:

"Yatırımlarımıza yön verirken şehir merkezine yakın farklı lokasyonları da gündemimize alıyoruz. Yıl bitmeden toplam 300 milyon TL'lik yatırımla 192 daire, 10 ticari alan, 12 adet dubleks villadan oluşan 3 projeye start vereceğiz. Şehir merkezine yakın lokasyonda proje ve arsa geliştirme çalışmalarımıza hız kazandıracağız. Esenyurt'ta inşa edeceğimiz yaklaşık 250 konuttan oluşan projeyi bu sene bitmeden olgunlaştırarak 2021 yılı ortasında hayata geçireceğiz. Bu sene başlattığımız yatırım atağı, 2021'in altyapısını oluşturacak."

Gayrimenkul, Yatırım, İnşaat, Akkuş, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri | BOSS4 Gayrimenkul, 2020'yi 300 milyon liralık 3 yeni yatırımla kapatacak - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın sözleşmesindeki serbest kalma maddesini 20 milyon euroya çıkardı Vatan görevleri için Türkiye'den Karabağ'a gittiler, biri şehit, diğeri gazi oldu Mustafa Cengiz'den Terim'e gönderme, Falcao'ya isyan: Sattırdığı forma sadece 30 bin Üniversitedeki taciz skandalında öğrenciler yaşadıklarını anlattı: Omzumdan kalçama kadar elledi Ford ve Volkswagen tercihini Türkiye'den yana kullandı: Kocaeli'ye 800 milyon euroluk yatırım yapacaklar Cem Yılmaz'dan Fahrettin Koca'ya çağrı: Sağlık personellerine moral toplantısı verin, ücret almadan gelirim Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı kiracı olduğu fabrikayı tahliye ederken, binayı söküp götürdü Kara yolunda antrenman yapan milli atlet İbrahim Karateker'e otomobil çarptı
3. kez ateşkes mi geliyor? Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları Moskova'ya gitti 3. kez ateşkes mi geliyor? Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları Moskova'ya gitti         
11:31
Ünlü oyuncularla fotoğraf çektiren muhtarın testi pozitif çıktı Ünlü oyuncularla fotoğraf çektiren muhtarın testi pozitif çıktı         
11:19
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 483,7 liradan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 483,7 liradan işlem görüyor         
11:07
20 yaşındaki Aleyna Tilki, ilk kez sigara içerken görüntülendi 20 yaşındaki Aleyna Tilki, ilk kez sigara içerken görüntülendi         
10:44
Sokak ortasında öldürülen Hazal'ın son mesajları ortaya çıktı: Silahla gelip beni bir yere kilitledi Sokak ortasında öldürülen Hazal'ın son mesajları ortaya çıktı: Silahla gelip beni bir yere kilitledi         
10:31
Son Dakika! Ermenistan'a ait 400 askerin bulunduğu 556'ncı alay taburunun tamamına yakını etkisiz hale getirildi Son Dakika! Ermenistan'a ait 400 askerin bulunduğu 556'ncı alay taburunun tamamına yakını etkisiz hale getirildi         
10:10
Adana'da, morgda cenaze bekleyen çiftin otomobilindeki külçe altınlar çalındı Adana'da, morgda cenaze bekleyen çiftin otomobilindeki külçe altınlar çalındı         
09:43
Çoban uyuya kalınca kurtlar sürüye saldırdı: 30 koyun telef, 50'si kayıp Çoban uyuya kalınca kurtlar sürüye saldırdı: 30 koyun telef, 50'si kayıp         
09:17
Cinsel istismara uğrayan kız çocuğu yaşadığı dehşeti anlattı: Uyandığımda çırılçıplaktım Cinsel istismara uğrayan kız çocuğu yaşadığı dehşeti anlattı: Uyandığımda çırılçıplaktım         
09:09
Isparta'daki 20 bin tonluk 'toryum' rezervi, Türkiye'nin 100 yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak Isparta'daki 20 bin tonluk 'toryum' rezervi, Türkiye'nin 100 yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak         
08:50
Künefeyi çikolata ile buluşturan usta, talebe yetişemiyor Künefeyi çikolata ile buluşturan usta, talebe yetişemiyor         
08:02
ABD'de düştükleri su kanalında boğulmak üzere olan yaşlı çifti bir Türk kurtardı ABD'de düştükleri su kanalında boğulmak üzere olan yaşlı çifti bir Türk kurtardı         
00:09
İstanbul'da trafik denetimlerinde İstanbul'da trafik denetimlerinde "uyuşturucu kiti" kullanılmaya başlandı         
18:28
Çoklu organ yetmezliğinden dolayı ölüm döşeğindeki Hakan Taşıyan'ın son hali sevenlerini kahretti Çoklu organ yetmezliğinden dolayı ölüm döşeğindeki Hakan Taşıyan'ın son hali sevenlerini kahretti         
15:50
Mastürbasyon davasında istediği karar çıkmayan koca, eşi ve kızından örnek verdi: Ya onlar görseydi ne olacaktı? Mastürbasyon davasında istediği karar çıkmayan koca, eşi ve kızından örnek verdi: Ya onlar görseydi ne olacaktı?         
15:30
Paşinyan'ın kızı Ermenileri delirtti: Hayallerimiz ve hedeflerimiz başarısız oldu Paşinyan'ın kızı Ermenileri delirtti: Hayallerimiz ve hedeflerimiz başarısız oldu         
14:31
Oğluna camiyi sevdirmeye çalışan baba takla atarak namaza durdu Oğluna camiyi sevdirmeye çalışan baba takla atarak namaza durdu         
11:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2020 11:50:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri | BOSS4 Gayrimenkul, 2020'yi 300 milyon liralık 3 yeni yatırımla kapatacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei