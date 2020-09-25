Son dakika haberleri | Çin ordusunda "casus asker" krizi - Son Dakika

Son dakika haberleri | Çin ordusunda "casus asker" krizi

Bir son dakika haberine göre Çin ordusunda görevli bir askerin akıllı telefon aracılığıyla ailesi ve arkadaşlarına "devletin güvenliğine ilişkin belge ve askeri bilgileri sızdırdırdığı" gerekçesiyle görevden atıldığı duyuruldu.

Son dakika haberleri | Çin ordusunda
Çin ordusunda görevli bir askerin akıllı telefon aracılığıyla ailesi ve arkadaşlarına  "devletin güvenliğine ilişkin belge ve askeri bilgileri sızdırdırdığı" gerekçesiyle görevden atıldığı duyuruldu.

Çin ordusu casus askerle sarsıldı. Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun stratejik öneme sahip olduğu ifade edilen Doğu Hareket Alanı Komutanlığı'nda görevli soyadı Chen olduğu belirtilen askerin, akıllı telefon aracılığıyla ailesi ve arkadaşlarına "devletin güvenliğine ilişkin belge ve askeri bilgileri sızdırdırdığı tespit edildi.

ASKERİ SIRLARI AİLESİ VE ARKADAŞLARIYLA PAYLAŞTI

Olayla ilgili açıklamalarda bulunan  Doğu Hareket Alanı Komutanlığı yetkilieri, asker Chen'in askeri sırları tartışırken ve orduyla ilgili fotoğrafları mesajlaşma uygulamaları üzerinden ailesi ve arkadaşlarıyla paylaşırken yakalandığını duyurdu.

AKILLI TELEFONDAKİ OYUNLARLA MESAJLAŞMA

Yapılan açıklamada, Chen'in ayrıca telefonda çevrimiçi oyunlar oynarken askeri kimliğini de açığa çıkardığı ve izin almadan ikinci el cep telefonu satın aldığını kaydetti. Yetkililer, Chen'in ordudan atıldığını ifade ederek, asker ile ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.


- Çin

Çin Halk Cumhuriyeti, Cep Telefonu, oyunlar, Asker, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 12:15 - Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Son dakika haberleri | Çin ordusunda 'casus asker' krizi - Son Dakika Dünya

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