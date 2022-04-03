Son dakika haberleri | Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü, annesi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü, annesi yaralandı

03.04.2022 17:13
Son dakika haberleri | Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü, annesi yaralandı

Son dakika haberler... AYDIN'ın Sultanhisar ilçesinde, devrilen traktörün sürücüsü Selçuk Akarı (47) yaşamını yitirdi, annesi Emine Akarı (65) yaralandı.

AYDIN'ın Sultanhisar ilçesinde, devrilen traktörün sürücüsü Selçuk Akarı (47) yaşamını yitirdi, annesi Emine Akarı (65) yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Atça Mahallesi İncealan mevkiinde meydana geldi. Selçuk Akarı, kullandığı arkasında sepet takılı 09 U 2611 plakalı traktörün hakimiyetini toprak yolda kaybetti. Kontrolden çıkan traktör, savrulup devrildi. Devrilen traktörün altında kalan Selçuk Akarı yaşamını yitirirken, annesi Emine Akarı yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan Emine Akarı, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Anne Akarı'nın sağlık durumunun iyi olduğu hayata tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Selçuk Akarı'nın cesedi ise, güçlükle traktörün altından çıkartılıp, aynı hastanenin morguna gönderildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Son dakika haberleri | Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü, annesi yaralandı
Son dakika haberleri | Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü, annesi yaralandı
Son dakika haberleri | Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü, annesi yaralandı
Son dakika haberleri | Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü, annesi yaralandı
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Sit alanında kaçak kazıya suçüstü: 3 gözaltı Sit alanında kaçak kazıya suçüstü: 3 gözaltı 1. derece sit alanında kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı 1. derece sit alanında kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı

Jandarma, Selçuk, Atça, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü, annesi yaralandı - Son Dakika


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