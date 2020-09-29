Pazaryerinde yankesicilik yaparken suçüstü yakalandı

DENİZLİ'nin Tavas ilçesindeki pazaryerinde yankesicilik yaptığı sırada jandarma tarafından suçüstü yakalanan kadın, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Tavas ilçesi, Nikfer Mahallesi'ndeki pazaryerinde, yankesicilik ve hırsızlık olaylarına karşı güvenlik önlemi alan Denizli İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Tavas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün akşam saatlerinde, durumundan şüphelendiği 45 yaşındaki L.U. isimli kadını takip etmeye başladı. Bir süre pazarda dolaşan L.U., 77 yaşındaki S.A.'nın gömleğinin cebindeki cüzdanı almaya çalıştığı sırada jandarmalar tarafından suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan L.U., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.