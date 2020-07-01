Son dakika haberleri: DİYARBAKIR 300 dönüm ekili buğday, yangında küle döndü - Son Dakika

Son dakika haberleri: DİYARBAKIR 300 dönüm ekili buğday, yangında küle döndü

Son dakika güncel haberi... 300 dönüm ekili buğday, yangında küle döndüDİYARBAKIR'ın Kocaköy ilçesinde, buğday ekili arazide çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

300 dönüm ekili buğday, yangında küle döndü

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DİYARBAKIR'ın Kocaköy ilçesinde, buğday ekili arazide çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında 300 dönümlük ekili buğday küle döndü. Yangın, akşam saatlerinde Kocaköy ilçesi Şeyh Şerafettin Mahallesi, Çakmaklı Mahallesi ve Ambar Mahallesi'ni birleştiren arazide çıktı. Buğday ekili arazide, bilinmeyen nedenle çıkan yangını görenler, durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, çiftçiler de traktörlerle yangının büyümesini önlemeye çalıştı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, güçlükle söndürüldü.

Yangında, 300 dönümlük ekili buğday zarar gördü.

Kocaköy, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 00:18 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: DİYARBAKIR 300 dönüm ekili buğday, yangında küle döndü - Son Dakika

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