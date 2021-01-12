Son dakika haberi! BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF
|0,072369
|1,02
|Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,064585
|0,97
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF
|0,013856
|0,93
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,072868
|0,93
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,052485
|0,92
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,018314
|0,17
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,021833
|0,06
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,053110
|0,82
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,055834
|0,40
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,045892
|0,38
|AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF
|0,057212
|0,08
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF
|0,097340
|0,06
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,014133
|1,39
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,032744
|1,25
|VEM Birinci Değişken EYF
|0,047238
|0,69
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,074849
|0,49
|Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Değ. EYF
|0,024524
|0,34
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,028094
|1,32
|Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF
|0,027804
|0,15
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,026835
|0,14
|Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF
|0,029689
|0,14
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,066045
|0,11
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF
|0,031493
|0,04
|VEM Para Piyasası EYF
|0,067902
|0,04
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,072981
|0,04
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,071315
|0,04
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,071479
|0,04
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberi! BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika Ekonomi