Son dakika haberleri... ERZURUM Karayoluna düşen dev kayayı, jandarma ve vatandaşlar kaldırdı
Son dakika haberine göre Karayoluna düşen dev kayayı, jandarma ve vatandaşlar kaldırdıERZURUM'un Şenkaya ilçesi ile Gaziler karayoluna düşen yaklaşık 500 kilogram ağırlığındaki dev kaya parçasını jandarma ekipleri vatandaşlarında yardımı ile kaldırdı.
Karayoluna düşen dev kayayı, jandarma ve vatandaşlar kaldırdı
ERZURUM'un Şenkaya ilçesi ile Gaziler karayoluna düşen yaklaşık 500 kilogram ağırlığındaki dev kaya parçasını jandarma ekipleri vatandaşlarında yardımı ile kaldırdı.
Son günlerde etkili olan sağanak yağış sırasında dağdan düşen dev kaya parçası Senkaya- Gaziler karayolunun bir şeridini tamamen trafiğe kapattı. Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine gelen jandarma halkında yardımı ile yola dökülen irili ufaklı kaya parçalarını temizleyerek yolu ulaşıma açtı. Kayaların düştüğü sırada yolda araç olmamasının faciayı önlediğini söyleyen emekli öğretmen Osman Aslan, "Yağan yağmur sonrası yola düşen kayalar Lehsor deresinde karayolun bir bölümünü trafiğe kapatmıştı. Yaptığımız ihbar üzerine olay yerine gelen jandarma ile birlikte büyük ve küçük kaya parçalarını temizledik. Özellikle yağmurlu havalarda buralardan geçen sürücüler çok dikkatli olmalı. Yoldan taşıdığımız kaya herhangi bir aracın üzerine düşse katliama neden olurdu" diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 25.08.2020 09:23
Kaynak: DHA
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