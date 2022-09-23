Son dakika haber: ESENLER'DE BALKONDA OTURAN ERHAN KAŞA'YI ÖLDÜREN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

ESENLER'de 2 çocuk babası Erhan Kaşa'yı(32), balkonda oturduğu sırada silahla ateş ederek öldüren Metin Esetekin tutuklandı.

Olay, dün gece 23.00 sıralarında Esenler Tuna Mahallesi'nde meydana geldi. Erhan Kaşa(32) ile Metin Esetekin arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Kaşa, evine gidip balkonda oturmaya başladı. Metin Esetekin ise Kaşa'nın evinin önüne gelip silahla evin balkonuna doğru ateş edip olay yerinden kaçtı. Silahtan çıkan kurşunlardan bazıları Kaşa'nın göğsüne isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Kaşa'ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla hastaneye sevk etti. Kaşa hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olaydan bir gün sonra Metin Esetekin gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak Metris Cezaevine gönderildi. Metin Esetekin'i evinde saklayan şüpheli ise serbest bırakıldı.