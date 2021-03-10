FBI, Kongre baskını öncesi parti merkezlerine bomba bırakan şüphelinin görüntülerini paylaştı - Son Dakika

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) 6 Ocak'taki kanlı kongre baskınından bir gece önce Cumhuriyetçi ve Demokrat Parti merkezlerine bomba koyduğundan şüphelenilen kişinin görüntülerini yayımladı. FBI yetkilileri şüphelinin kimliğinin tespit edene 100 bin dolar (758 bin TL) ödül vereceğini duyurdu.

ABD'nin başkenti Washington'da 6 Ocak 2020'de dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçileri tarafından düzenlenen Kongre baskınının ardından, Demokrat Parti ve Cumhuriyetçi Parti'ye ait genel merkezlerde bomba bulundu. Başkent Washington'da karmaşanın hakim olduğu 6 Ocak'ta güvenlik güçleri, parti merkezlerini tahliye etmiş ve bulunan bombaların 'boru bombası' tipi patlayıcı olduğu duyurmuştu.

BOMBALARI BASKINDAN BİR GECE ÖNCE YERLEŞTİRMİŞ

ABD Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) yayınladığı görüntülerde, şapkalı bir kişinin elindeki çantayla Cumhuriyetçi ve Demokrat Parti merkezlerinin yakınlarında dolaştığı görüldü. FBI tarafından yapılan açıklamada, şüphelinin Kongre baskınının hemen ardından parti merkezlerinde bulunan bombaları yerleştiren kişi olabileceği ifade edildi. FBI, şüphelinin kimliğinin tespit edilmesi ve yakalanmasına yardımcı olacak kişilere 100 bin dolar ödül verileceğini belirtti.