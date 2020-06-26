Son dakika haberleri: Fırının bacasını benzinle temizlemeye çalışan 3 kişi patlamada yaralandı
Son dakika güncel haberi... Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde ekmek fırınının bacasını benzinle temizlemeye çalışan 3 kişi meydana gelen patlamada yaralandı.
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde ekmek fırınının bacasını benzinle temizlemeye çalışan 3 kişi meydana gelen patlamada yaralandı.
Cumhuriyet Mahallesi Saimbeyli Caddesi'ndeki fırında çalışan İsmail ve Zeliha Üstündağ ile Muhammed Demirbaş, bacayı benzinle temizledikleri sırada patlama meydana geldi.
Patlamada yaralanan 3 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Tufanbeyli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Fırında hasar oluştu.
Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 17:14 Kaynak: AA
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