Giresun Valisi Enver Ünlü, Giresun'daki sel afetine ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanımızın emirleri doğrultusunda, sayın bakanlarımızın talimatları doğrultusunda hep beraber aldığımız tedbirleri titizlikle uygulamaya koyacağız." dedi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Ünlü başkanlığında 2020 yılı 4'üncü İl Planlama ve Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakamlar, belediye başkanları ve yatırımcı kuruluşların yöneticilerinin katıldığı toplantıda konuşan Vali Ünlü, 22 Ağustos gecesi Giresun'da büyük bir afet yaşandığını anımsatarak, bu afette mesai mefhumu gözetmeden görev sağlayan yönetici ve personele teşekkür etti.

Ünlü, buradan önemli dersler çıkarttıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Bundan sonra inşallah bu hataları tekrar yapmayacağız, tekrarlamayacağız. '50 senede, 100 senede bir gelen yağmur için bu kadar büyük dere yatağı bırakılır mı? Bu kadar tedbir alınır mı?' demeyeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın emirleri doğrultusunda, sayın bakanlarımızın talimatları doğrultusunda hep beraber aldığımız tedbirleri titizlikle uygulamaya koyacağız. Kesinlikle bunlardan taviz vermemeye kararlı olduğumuzu bütün kamuoyuna da ilan ettik. Bu konuda da kararlılığımız devam ediyor."

Bu konularda ilgililerden hassasiyet göstermelerini isteyen Ünlü, "Önceliğin insanlarımızın can güvenliğinin temini olduğunu unutmayalım. Sizler de inanıyorum ki bu kararlılığı devam ettireceksiniz. Herkes kendi konuları ile ilgili sahada ve masada her türlü tedbiri alır ve bunları titizlikle alınan prensip kararları doğrultusunda uygularsa bundan sonra inşallah bu tür afetleri tekrar yaşamayız diye ümit ediyorum." diye konuştu.