Son dakika haberleri... Hadrianaupolis Antik Kenti kazılarına atama - Son Dakika

Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki Hadrianaupolis Antik Kenti'nde devam eden kazı ekibine arkeolog ve restoratör ataması yapıldı.

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş'in ortak yaptığı yazılı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a antik kenti ziyaretinde personel sıkıntısının iletildiğini ve bu sıkıntının Bakan Ersoy'un girişimi ile çözüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Kazı çalışmalarının hızlandırılması için personel ataması gerçekleşti. İlimizin ve ilçelerimizin turizm potansiyelinin ortaya çıkarılması, önemli tarihi ve kültürel değerlerinin turizmle birlikte daha aktif kullanılması ve tanıtılması amacıyla ihtiyaçlarını yakından takip ediyor, çözümü noktasında görüşmeler gerçekleştiriyoruz. 3 arkeolog ve 1 restoratör olmak üzere toplam 4 personel ataması gerçekleştirilmiştir. Ataması yapılan tüm personeller kazı çalışmalarında aktif çalışacak olup, yapılan bu atama ile kazı çalışmaları daha da hız kazanmış olacaktır." denildi.