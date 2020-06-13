Son dakika haberleri... Halkbank Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi

Türkiye Halk Bankasının (Halkbank) Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri belirlendi.

Halkbank'ın bugün gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucu, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayımlandı.

Buna göre, Recep Süleyman Özdil, Himmet Karadağ, Sezai Uçarmak ve Mevlüt Uysal'ın, Yönetim Kurulu üyeliği görevine devam etmesi kararlaştırıldı.

Osman Arslan, Kerem Alkin, Meltem Taylan Aydın ve Maksut Serim de 3 yıl süreyle Yönetim Kurulu üyesi olarak seçildi.

Öte yandan, Yönetim Kurulu üyelerinden Mehmet Emin Özcan'ın yerine, Ebubekir Şahin 3 yıl süreyle getirildi.

Denetim Kurulu üyesi olarak Faruk Özçelik görevine devam ederken, Yılmaz Çolak yine 3 yıl süreyle seçildi.