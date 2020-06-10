Son dakika haberleri! HDP'li eski Hakkari Belediye Başkanı Karaman'ın yargılandığı dava - Son Dakika

Son dakika haberleri! HDP'li eski Hakkari Belediye Başkanı Karaman'ın yargılandığı dava

Gelen son dakika haberine göre Hakkari'de hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanan ve görevden alınan eski Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman'ın yargılanmasına devam edildi.

Hakkari'de hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanan ve görevden alınan eski Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman'ın yargılanmasına devam edildi. Hakkari 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Karaman, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) katıldı. Avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmada savunma yapan Karaman, suçlamaları kabul etmeyerek tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti, Karaman'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Survivor'da iletişim ödülünü kazanarak aileleriyle konuşan yarışmacılar gözyaşlarına boğuldu

Kerimcan Durmaz, küs olduğu Caner Çalışır'ın cenazesinde hıçkırıklara boğuldu

Hayatını kaybeden fenomen Caner Çalışır kimdir?

Ünlü tasarımcı, sohbetin ortasında bir anda soyunmaya başladı

Fenomen Caner Çalışır kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti

Boşandıktan sonra ilk kez görüntülenen Buket Aydın, kuralları hiçe sayarak maske takmadı

Ölümü yıktı geçti! Demet'in Caner'e veda mesajı, herkesi duygulandırdı

Caner Çalışır'ın vefatı Cemal Can'ın içine doğdu! Gözyaşları içinde söyledikleri yeniden gündem oldu

Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Caner, Kerimcan'la küs müydü?

Ferrari'sine alıcı bulamayan Kıvanç Tatlıtuğ, indirim yaptı

Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Yunus Emre oldu

Selin Ciğerci, Caner Çalışır'ın ölüm haberiyle yıkıldı: Hayatımın en kötü günlerinden

Fenomen Hakan Kakız, Caner Çalışır'ın tabutunun başında gözyaşlarına hakim olamadı

Aynı gün hem merdivenden düşen hem de dudağını arı sokan Demet Evgar kendini tiye aldı

Şarkıcı Demet Akalın, parklardaki çöp birikintisi görüntülerine tepki gösterdi