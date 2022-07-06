İçişleri Bakanı Soylu: " Van'da etkisiz hale getirilen 3 teröristten 2'si turuncu kategoride"
ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'da etkisiz hale getirilen 3 teröristten 2'sinin turuncu kategoride olduğunu açıkladı.
İçişleri Bakanı Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "2 PKK yöneticisi daha 'ila cehenneme zümera' Van Çatak Gürpınar'da etkisiz hale getirilen 3 teröristten 2'si Turuncu Kategoride, Kahraman Jandarma'mıza tebrikler" ifadelerine yer verdi.
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