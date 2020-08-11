Son dakika haberleri: "İki Nil"in birleştiği yerde su seviyesi yükseldi
Son dakika güncel haberi... GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Nil Nehrinden detaylar Afrika'nın can damarı olan ve geçtiği ülkelere hayat veren Nil Nehri, Mavi Nil ve Beyaz Nil'in birleşmesiyle Sudan'ın başkenti Hartum'da tek bir Nil halini alıyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Nil Nehrinden detaylar Afrika'nın can damarı olan ve geçtiği ülkelere hayat veren Nil Nehri, Mavi Nil ve Beyaz Nil'in birleşmesiyle Sudan'ın başkenti Hartum'da tek bir Nil halini alıyor. Uganda, Kenya ve Tanzanya'nın sınırları arasında bulunan Victoria Gölü'nden doğan Beyaz Nil ile Etiyopya'dan doğarak Sudan topraklarına giren Mavi Nil, Hartum'da birleşiyor. Mavi Nil'in su seviyesi, iki Nil'in birleştiği Tuti Adası'nda yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 11.08.2020 18:09
Kaynak: AA
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