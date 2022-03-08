Son dakika haberleri! İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 25 adrese baskın yapıldı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 25 adrese baskın yapıldı

08.03.2022 07:19
Son dakika haberleri! İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 25 adrese baskın yapıldı

Son dakika haberine göre İstanbul'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

İstanbul'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan çalışma kapsamında, kent genelinde önceden belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Pendik, Tuzla, Kartal, Maltepe ve Eyüp Sultan ilçelerinde 25 adrese şafak operasyonu yaptı. Eş zamanlı operasyonlarda 20 kişi gözaltına alındı.

Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, adreslerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde bulundu.

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 25 adrese baskın yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 25 adrese baskın yapıldı - Son Dakika
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