Son dakika haberleri! İSTANBUL-DEVRİLEN KAMYONDAKİ YARALILARA TEKMELİ KURTARMA OPERASYONU - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri! İSTANBUL-DEVRİLEN KAMYONDAKİ YARALILARA TEKMELİ KURTARMA OPERASYONU

22.03.2022 11:42

Son dakika haber... ESENLER'de devrilen kamyonun sürücü kabinindeki yaralılara müdahale eden çevredekiler, içeriden çıkamayan 2 kişiyi kurtarmak için tekmelerle müdahale etti.

ESENLER'de devrilen kamyonun sürücü kabinindeki yaralılara müdahale eden çevredekiler, içeriden çıkamayan 2 kişiyi kurtarmak için tekmelerle müdahale etti. Kamyonun ön camı kırıldıktan sonra çıkarılan 2 kişi, hastaneye kaldırılırken, o müdahale cep telefonu görüntülerine yansıdı.

Kaza, TEM bağlantı yolu Aksaray istikametinde saat 22.15 sıralarında meydana geldi. Fatih Demirci'nin kullandığı 34 KL 5734 plakalı kamyon, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Kaza sonrası sürücü Fatih Demirci ve yanında bulunan Onur Çetin hafif şekilde yaralandı. Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

CAMA TEKME İLE MÜDAHALE ETTİLER

Kazanın ardından hafif şekilde yaralanan Fatih Demirci ve Onur Çetin'i kamyonun içinde görenler, bulundukları sürücü kabininden çıkarmak için seferber oldu. Olay yerine gelen bazı vatandaşlar, "Üst kapıyı aç" şeklinde seslenirken, bazıları da cama tekme atmaya başladı. İlk tekmelerden sonra camın kırılmayacağını anlayan bir kişi, "Cama sen vur" şeklinde tavsiyede bulundu. Bu şekilde de sonuç alamayan vatandaşlar, camı uzun bir süre tekmeledi. Bir ara içerideki yaralıların kapıyı açma girişimleri görülse de kamyonun camı kırıldı.

Çevredekilerin yardımı ile çıkarılan 2 kişi, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri, ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem alırken kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Devrilen kamyon olay yerine çağrılan vinç ile bulunduğu yerden kaldırılarak otoparka çekildi. Yolun temizlenmesinin ardından trafik tekrar normal seyrine döndü.

KAZA SONRASI YAŞANANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA

Kaza sonrası yaşananlar vatandaşların cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntülerde yardıma koşan vatandaşların kamyonun ön camını kırmak için tekme attığı ve yaralıları kurtarmaya çalıştıkları görülüyor. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Son dakika haberleri! İSTANBUL-DEVRİLEN KAMYONDAKİ YARALILARA TEKMELİ KURTARMA OPERASYONU
Son dakika haberleri! İSTANBUL-DEVRİLEN KAMYONDAKİ YARALILARA TEKMELİ KURTARMA OPERASYONU
Son dakika haberleri! İSTANBUL-DEVRİLEN KAMYONDAKİ YARALILARA TEKMELİ KURTARMA OPERASYONU
Son dakika haberleri! İSTANBUL-DEVRİLEN KAMYONDAKİ YARALILARA TEKMELİ KURTARMA OPERASYONU

YORUMLAR
500

Fatih Demirci, TEM Otoyolu, Onur Çetin, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! İSTANBUL-DEVRİLEN KAMYONDAKİ YARALILARA TEKMELİ KURTARMA OPERASYONU - Son Dakika


Son Dakika
12:57 Nuray'ı boğarak öldüren eski nişanlısından kan donduran sözler: Zayıf olduğu için bana direnemedi
12:56 Survivor'daki aşk iddialarıyla gündem olan Batuhan Karacakaya'nın hayranlarından bir isteği var: Adımı yan yana geçirmeyin
12:50 Beşiktaş'ta İbrahim Üzülmez teknik direktör oluyor!
12:37 İstanbul'da 5 katlı bina yıkım devam ederken çöktü!
12:33 A Milli Takımımızın Portekiz ile oynayacağı maçı Alman hakem yönetecek!
12:16 Özgür Demirtaş asgari ücrete ne kadar zam olacağı hakkında konuştu: 3-4 aya 1000 TL daha zam yapar
12:10 Aşk Mantık İntikam'ın yıldızı Burcu Özberk'in pencere önünde yarı çıplak pozlarına beğeni yağdı!
11:46 Son dakika: Bakan Vedat Bilgin: Tartışmayı anlamlı bulmuyorum, çok önemli artış yaptık
11:34 Grup toplantısında Bahçeli, Uzman çavuş-doktor kavgasına atıfta bulunarak hiç unutmadığı anısını anlattı!
11:33 Son Dakika! Devlet Bahçeli, Furkan Vakfı'nın eylemi hakkında konuştu: Türk polisi zamanında müdahale etmiştir, alınlarından öpüyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2022 13:06:45. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri! İSTANBUL-DEVRİLEN KAMYONDAKİ YARALILARA TEKMELİ KURTARMA OPERASYONU - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement