Son dakika haberleri | Jandarmadan kumar baskını - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Jandarmadan kumar baskını

15.10.2022 11:37
Son dakika haberleri | Jandarmadan kumar baskını

Gelen son dakika haberine göre Samsun'un Bafra ilçesinde jandarma suç araştırma timleri (JASAT) tarafından gece yapılan kumar baskınında uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde jandarma suç araştırma timleri (JASAT) tarafından gece yapılan kumar baskınında uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde Çetinkaya Mahallesi'nde Ş.H.'ye ait barakaya baskın düzenlendi. Yapılan baskında 22 adet sentetik ecza, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet slot makinesi, makine içerisinde kumarda kullanılan bir miktar para ve uyuşturucu madde kullanma aparatları ele geçirildi. Ş.H.'ye 'kumar oynamak için yer temin etmek' suçundan, diğer 5 şahsa da 'kumar oynamak' kabahatinden işlem yapıldı. Ayrıca tüm şahıslar hakkında 'uyuşturucu madde kullanımı' suçundan adli işlem başlatıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Jandarma, Samsun, Bafra, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Jandarmadan kumar baskını - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Jandarmadan kumar baskını - Son Dakika
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