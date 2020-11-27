Son dakika haberi! Kadıköy'de silahlı market soygunu - Son Dakika

Kadıköy'de silahlı market soygunu

İSTANBUL - Kadıköy'de maskeli bir şahıs girdiği marketin çalışanını silah doğrultup etkisiz hale getirerek yaklaşık 4 bin TL para çaldı. Polis, şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Kadıköy Sahrayıcedit Mahallesi İnönü Caddesi'nde bir markette saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirsiz maskeli bir kişi cadde üzerinde bulunan markete girdi. Şüpheli, markette olan kasiyere silah doğrultup etkisiz hale getirdikten sonra kasadaki paraları istedi. Kasadaki yaklaşık 4 bin TL parayı alan soyguncu, hızlıca olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı.

Korku ve panik yaşayan market çalışanı olayı hemen polise bildirdi. Olay yerine intikal eden polis ekipleri marketin içerisinde araştırma yaparken olayın güvenlik kamerasını kontrol etti. Polis, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.