Son dakika haberleri... Kavak'ta jandarma sokak hayvanlarına yiyecek verdi - Son Dakika

Son dakika haberleri... Kavak'ta jandarma sokak hayvanlarına yiyecek verdi
14.02.2021 16:33
Son dakika gündem haberi: Samsun'un Kavak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına ekmek ve mama verdi.
Samsun'un Kavak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına ekmek ve mama verdi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgesinde bulunan köpekler için köpek maması ve ekmekleri araziye bıraktı. Ayrıca yaban hayvanlarının ulaşabilecekleri noktalara da ekmek konuldu.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirli aralıklarla sokak hayvanları için çeşitli yerlere yiyecek bırakmaya devam edeceklerini kaydetti.
İlçe Jandarma Komutanlığınca daha önce de Çözüm Sensin Projesi kapsamında Samsun Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği tarafından kurulan sokak hayvanlarını bakım ve besleme sahasına 100 kilogram köpek maması desteğinde bulunulmuştu.
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