Son dakika haberleri | Kayseri'de 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya karışan 10 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Kayseri'de 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya karışan 10 şüpheli yakalandı

23.04.2022 16:48
Son dakika haberleri | Kayseri'de 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya karışan 10 şüpheli yakalandı

Son dakika haber... Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde çeşmeden hayvanlara su verme sırası nedeniyle çıkan ve 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin 10 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde çeşmeden hayvanlara su verme sırası nedeniyle çıkan ve 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsalda yer alan Saraycık Mahallesi'nde dün iki komşu aile arasında yaşanan bıçakla kavgaya ilişkin çalışma başlattı.

Ekiplerce kavgaya karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 10 kişi, Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Saraycık Mahallesi'nde dünkü bıçaklı kavgada 3 kişi yaralanmış, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılan yaralılardan A.T. (26), müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Son dakika haberleri | Kayseri'de 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya karışan 10 şüpheli yakalandı
Son dakika haberleri | Kayseri'de 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya karışan 10 şüpheli yakalandı
Son dakika haberleri | Kayseri'de 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya karışan 10 şüpheli yakalandı
Son dakika haberleri | Kayseri'de 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya karışan 10 şüpheli yakalandı
Son dakika haberleri | Kayseri'de 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya karışan 10 şüpheli yakalandı

YORUMLAR
500
Kocasinan, 120 ülkeden 120 öğrenciyi misafir etti Kocasinan, 120 ülkeden 120 öğrenciyi misafir etti 65 yaşındaki kadın sağlık çalışanını boğazından yaraladı 65 yaşındaki kadın sağlık çalışanını boğazından yaraladı

Kocasinan, Saraycık, Kayseri, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Kayseri'de 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya karışan 10 şüpheli yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
16:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şehit babasına verdiği haber yüreklere su serpti
16:27 İsmail Kartal'ın yerine gelecek teknik direktör belli oldu iddiası!
16:18 23 Nisan Çocuk Bayramı'nda ünlü isimler çocukluk fotoğraflarını paylaşarak kutladı!
16:17 İlber Ortaylı İspanya'ya gitti, keyifli anlarını sosyal medyada paylaştı
16:04 Bahar Candan yatağın üzerindeki fotoğrafıyla fazla oynayınca bambaşka biri oldu
15:47 Ronaldo golünü kaybettiği bebeğine adadı
15:42 Cumhurbaşkanından 23 Nisan mesajı: Güzelleştirirse dünyayı çocuklar güzelleştirir!
15:40 Ateşli silahlar ABD'de çocuk ve gençlerin başlıca ölüm nedeni: Uzmanlar araştırdı
15:37 Fenerbahçe'de ayağı kırılan Miguel Crespo ameliyat edildi!
15:37 Pınar Altuğ amuda kalktı! Fit haline övgü yağdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2022 17:01:04. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Kayseri'de 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya karışan 10 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement