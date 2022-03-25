Son dakika haberleri | Kayseri'de kapanan futbol kulübünün eski yöneticisinin öldürülmesine ilişkin davada karar - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Kayseri'de kapanan futbol kulübünün eski yöneticisinin öldürülmesine ilişkin davada karar

25.03.2022 18:16
Son dakika haberleri | Kayseri'de kapanan futbol kulübünün eski yöneticisinin öldürülmesine ilişkin davada karar

Son dakika haberleri... Bir dönem Süper Lig'de mücadele eden ve Bölgesel Amatör Lig'e düştükten sonra kapanan 86 yıllık Kayseri Erciyesspor kulübünde mali işlerden sorumlu eski yönetici Ahmet Demir'in, adliye önünde tartıştığı kişi tarafından silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili yargılanan 4 sanığa 12 yıl ila 24...

Bir dönem Süper Lig'de mücadele eden ve Bölgesel Amatör Lig'e düştükten sonra kapanan 86 yıllık Kayseri Erciyesspor kulübünde mali işlerden sorumlu eski yönetici Ahmet Demir'in, adliye önünde tartıştığı kişi tarafından silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili yargılanan 4 sanığa 12 yıl ila 24 yıl arasında değişen hapis cezası verildi.

3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık M.A, tutuksuz yargılanan H.D, A.T, T.H, A.Ö. ve H.D. ile tarafların avukatları katıldı.

Sanık ve avukatlarının savunmasının ardından mahkeme heyeti saldırıyı gerçekleştiren M.A'ya "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 24 yıl, H.D, A.T. ve T.H'ye suçluya yardım etmekten 12'şer yıl hapis cezası verdi, Ö.A. ve H.D'nin ise beratine hükmetti.

Olay

M.A, 7 Ocak 2020'de adliye önünde karşılaştığı Ahmet Demir'i (30) aralarında çıkan tartışmanın ardından silahla vurarak yaralamıştı.

Demir, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, M.A. polis tarafından yakalanmıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan H.D. A.T. H.D. ve T.H. serbest bırakılmış, babasını azmettirdiği iddia edilen avukat Ö.A. ise dava sürecinde tahliye edilmişti.

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Kayseri Erciyesspor, Ahmet Demir, Amatör Lig, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Kayseri'de kapanan futbol kulübünün eski yöneticisinin öldürülmesine ilişkin davada karar - Son Dakika


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