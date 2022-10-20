Son dakika haberleri | Kazakistan, Hazar Denizi'ndeki sınırlarını belirleyen anlaşmayı onayladı

Kazakistan Parlamentosu, Türkmenistan ile yapılan Hazar Denizi'ndeki sınır hatlarının belirlenmesine ilişkin anlaşmayı onayladı.

Parlamentonun üst kanadı Senato'nun haftalık genel oturumunda, senatörler "Kazak-Türkmen devlet sınırının belirlenmesine ve Hazar Denizi'ndeki balıkçılık bölgelerinin çizilmesine" ilişkin Kazakistan ile Türkmenistan arasında imzalanan anlaşmayı kabul etti.

Kazak senatör Nurcan Nursipatov, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, böylece Kazakistan ile Türkmenistan arasında ortak sınırların belirlenmesinde yeni aşamaya ulaşıldığını bildirdi.

Nursipatov, söz konusu sınır anlaşmasının, bitişik kıyıları olan devletler arasındaki deniz alanlarını belirlemek için uluslararası deniz hukukunda kullanılan ortanca çizgi ilkesine göre hazırlandığını kaydederek, "Hazar Denizi'nin ekonomik, sosyal ve kültürel önemi göz önüne alındığında anlaşmanın onaylanması iki ülkenin devlet sınır sorunlarının karşılıklı saygı, güven ve eşitlik ruhu içinde çözülmesi sonucunu getirecektir." dedi.

Sınır anlaşması, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in imzasından sonra yürürlüğe girecek.