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Son dakika haberleri... KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Beypazarı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberleri... KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Beypazarı'nda konuştu Açıklaması

30.01.2022 18:55
Son dakika haberleri... KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Beypazarı'nda konuştu Açıklaması

Son dakika gündem haberi... Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC'nin tanınma aşamasında sıkıntılarının olduğunu ama Kıbrıs Türkü'nün tüm dünyaya Kıbrıs'ta iki ayrı devlet olduğunu haykırdığını söyledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC'nin tanınma aşamasında sıkıntılarının olduğunu ama Kıbrıs Türkü'nün tüm dünyaya Kıbrıs'ta iki ayrı devlet olduğunu haykırdığını söyledi.

Ersin Tatar, Belediye Başkanı Tuncer Kaplan'ın daveti üzerine Ankara'nın Beypazarı ilçesine geldi.

Tatar, Belediye önünde düzenlenen törenle karşılandı.

Belediye Başkanı Kaplan, Tatar'a ziyaretin anısına Türk bayrağının da aralarında olduğu hediyeler verdi.

" Doğu Akdeniz'in serhat bekçileriyiz"

Cumhurbaşkanı Tatar, yaptığı konuşmada, yakın geçmişte Kıbrıs'ta acı olayların yaşandığını hatırlattı.

Bu dönemde Atatürk'ün yaptığı savaşlardan ilham aldıklarını, toparlanıp bir devlet kurduklarını belirten Tatar, şöyle dedi:

"Bugün Doğu Akdeniz'de farklı düşünenler olabilir ama neticede bir Türk devleti vardır. Yani Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vardır. Bizim yürekten bağlı olduğumuz Türk milleti, Türk ulusu vardır. Çünkü biz, Türk ulusunun, Türk milletinin kopmaz bir parçasıyız. Doğu Akdeniz'in serhat bekçileriyiz. Buradaki kararlılığımızı da ilelebet devam ettireceğiz."

"Kıbrıs'ta iki ayrı devlet vardır"

Özellikle başka milletlerin ve özellikle Rumların kendilerini asimile etmelerine asla müsaade etmediklerini vurgulayan Tatar, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşu, Türk milletinin, Türk kamuoyunun, Türk hükümetinin, Kıbrıs'ta yan yana yaşayan iki ayrı egemen eşit devlet noktasına getirmemiz siyaseti büyük bir aşamadır ve Allah bize bunu nasip etti. Bunu savunuyoruz. Gerçekten de çok mesafeler katettik. Bizim tanınma aşamasında sıkıntılarımız olabilir, inşallah o da olacak ama bütün dünyaya haykırabiliyoruz: Kıbrıs'ta iki ayrı devlet vardır, iki ayrı halk vardır, iki ayrı demokrasi vardır."

Türkiye'nin de Kıbrıs'ta uluslararası anlaşmaları olan hakları olduğunu vurgulayan Tatar, unutturmaya çalışanlara karşı bunları her zaman hatırlatmaları gerektiğini vurguladı.

Tatar, her zaman Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğini yanlarında hissetmenin bahtiyarlığını yaşadıklarını da sözlerine ekledi.

İlçedeki diğer ziyaretler

Tatar, kent merkezindeki ziyaretinin ardından Hıdırlık Tepesi'ne geçti. Tatar, buradaki mesire alanı ve Kızak Şenliği'nin gerçekleştirildiği Kirazyanı Yaylası'nı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Tatar ve beraberindekiler, kar araçlarıyla tur attı ve kızak kayanlarla sohbet etti.

Tatar, gezi kapsamında Karagöl Yaylası'nda düzenlenen yemekte de Beypazarı Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ali Yalçınkaya ve Kıbrıs gazileriyle bir araya geldi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Beypazarı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika


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