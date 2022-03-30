Son dakika haberleri! Kolombiya'da pistteki kaza nedeniyle 136 uçuş iptal edildi - Son Dakika

Kolombiya'nın Medellin kentindeki havalimanı pistinde yaşanılan kaza nedeniyle tedbir amaçlı 136 uçuşun iptal edildiği bildirildi.

Jose Maria Cordova Havalimanında, acil iniş sırasında küçük bir kaza yaşayan Latam Havayollarına ait uçak, hava trafiğinin aksamasına neden oldu.

Kolombiya Sivil Havacılık, konuya ilişkin açıklamasında, pistte meydana gelen olay nedeniyle 136 uçuşun iptal edildiğini ancak sorunun bugün çözüleceğini kaydetti.

Toplamda 21 bin 245 yolcunun uçuşu iptal edilirken, havalimanında bekleyen binlerce kişi karara tepki gösterip yetkililerle tartıştı.

Görüntüler sosyal medyaya düştü

Burun dişlisindeki arıza nedeniyle dün tehlikeli ve zor bir iniş yapan Medellin-Cartegena uçağı, alandakileri acil duruma geçirmişti.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde uçağın içinde bulunan yolcuların büyük korku yaşadığı görülüyor.

Latam şirketinden yapılan açıklamada ise olayla ilgili soruşturma sürecinin Sivil Havacılık ile yürütüldüğü belirtilmişti.