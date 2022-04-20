Son dakika haberleri: Konya'da 7 kişinin öldüğü saldırıdan önceki kavgaya ilişkin dava görülüyor - Son Dakika

Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırı öncesi aileler arasında yaşanan kavgaya ilişkin 9 sanığın yargılanmasına devam edildi.

8. Ağır Ceza Mahkemesince Adliye Konferans Salonu'nda görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Lütfi Keleş ve Ali Keleş (Veli Keleş'in oğlu) ile tutuksuz sanıklar Ayşe Keleş, Veli Keleş, Yahya Çalık, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Söz verilen sanıklardan Lütfi Keleş, olay günü kavgayı Dedeoğulları ailesinin başlattığını, aileye karşı hiçbir zaman ırkçılık yapmadıklarını iddia etti.

Lütfi Keleş'in avukatı Kazım Turan müvekkilinin suçsuz olduğunu savunarak, "Olay yerinde bulunan 4 tüfek kartuşu, iddia edilenin aksine müvekkilimin elindeki tüfekten değil, Dedeoğulları'nın evindeki incelemede duvarda asılı bulunan tüfekten çıkmıştır. Olaya ilişkin tanık olarak dinlenen kolluk kuvvetleri de ifadelerinde sopa parçalarını Dedeoğulları ailesinin bahçesinde değil, kapılarının önünde bulduklarını belirtmişlerdir." diye konuştu.

Dedeoğulları ailesi avukatlarından Abdurrahman Karabulut ise kavgaya ilişkin davayla daha sonra yaşanan 7 kişinin öldürülmesine ilişkin davanın dosyalarının birleştirilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, 2 olayın dosyasının birleştirilmesi talebini reddetti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Dedeoğuları ailesinden 7 kişinin öldürüldüğü olaydan yaklaşık 2,5 ay önce Dedeoğulları ve Keleş ailesi arasında çıkan kavgada 13 kişi yaralanmış, Lütfi Keleş, Ayşe Keleş, Lütfi Keleş'in oğlu Ali Keleş, Ali Çalık, Veli Keleş, Veli Keleş'in oğlu Ali Keleş, Yahya Çalık, İbrahim Keleş ve Ramazan Çalık hakkında çeşitli suçlamalarla dava açılmıştı.